Przychodnia z Gorzowa trafiła na czarną listę. NFZ nie przedłuży z nią umowy

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował listę przychodni, z którymi nie przedłuży kontraktu, bo nadużywały one teleporad w czasie pandemii koronawirusa. Rzecz dotyczy kilkudziesięciu placówek w dziesięciu województwach. W Lubuskiem na liście znalazła się tylko jedna przychodnia. To gorzowska Poradnia Lekarza Rodzinnego „Zdrowa Rodzina - A”, która mieści się przy ul. Mieszka I 42.

„Twoja poradnia POZ udzielała powyżej 90 proc. teleporad. Jej umowa z NFZ wygasa 30 czerwca. Fundusz nie zamierza przedłużać współpracy z poradnią, ale Ty nie zostaniesz bez opieki. Koniecznie sprawdź, gdzie otrzymasz niezbędną pomoc medyczną” - czytamy w komunikacie na stronie lubuskiego NFZ-u.

Fundusz podpowiada pacjentom, którzy należą do tej przychodni, aby w razie pytań kontaktowali się z NFZ-em pod numerem infolinii: 800 190 590. Mogą też telefonować bezpośrednio do lubuskiego oddziału pod numer: 68 328 76 09.

- Jeżeli chodzi o pacjentów z przychodni „Zdrowa Rodzina A”, do 30 czerwca br. mają zapewnioną opiekę w tym podmiocie. Chcemy uspokoić, iż po tym czasie pacjenci nie pozostaną bez opieki POZ - podkreśla Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego NFZ.