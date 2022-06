Rośliny odstraszające kleszcze. Nie chcesz złapać kleszcza? Posadź je w ogródku albo zrób z nich olejki. Ten sposób na kleszcze działa!

Sposób na kleszcze: co robić, by ich nie złapać?

Rośliny odstraszające kleszcze: wiedzieliście, że takie istnieją?

Jakie rośliny odstraszają kleszcze?

Kleszcze to zmora wielu osób. Krótki spacer, czy zabawa w ogrodzie mogą zakończyć się przyprowadzeniem do domu niechcianego gościa.

Niechęć do kleszczy to jedna sprawa. Druga to zagrożenie dla naszego zdrowia. Coraz częściej słyszy się o boreliozie. Ta choroba jest podstępna, trudna do wykrycia, a w naszym organizmie potrafi siać prawdziwe spustoszenie. Dlatego też coraz częściej tak bardzo chcemy się uchronić przed złapaniem kleszcza. Zazwyczaj w pierwszej kolejności sięgamy po gotowe preparaty, które odstraszają kleszcze. Ale nie jest to jedyna forma ich odstraszenia. Wiele roślin ma takie działanie, że kleszcze od nich stronią.