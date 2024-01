Sklepy w Żarach, które pamiętamy z czasów młodości. Niektórych już nie ma, po innych pozostał tylko szyld i wiele wspomnień

Sklepy, do których wracamy już tylko w sentymentalnych wspomnieniach. Czasem został tylko szyld lub nazwa. W Żarach takich miejsc jest wiele. Jednym z nich jest sklep Ludwik należący do Spółdzielni Społem. Od lat, to samo miejsce, ten sam asortyment. Co prawda, w okrojonej powierzchni i sporo się tutaj zmieniło, ale szyld wciąż ten sam i wiele związanych z nim wspomnień. W Ludwiku można było od zawsze kupić to, co było potrzebne w gospodarstwie domowym, od ścierek, przez naczynia, garnki, blachy do ciast.