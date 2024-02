Stal Girls królowały na studniówce gorzowskiego Elektryka

To jedna z najlepszych studniówek w historii. Co za energia na balu Elektryka!

Stalowe Dziewczyny znów będą dopingować

Stal Girls szykują się już powoli do sezonu żużlowego, w trakcie którego m.in. podprowadzają zawodników do startu. Pierwszy mecz sparingowy Stali Gorzów na stadionie w Gorzowie zaplanowany został na 27 marca (będzie to spotkanie z Unią Leszno. 30 marca ma się z kolei odbyć XVIII Memoriał Edwarda Jancarza. Pierwszy mecz ligowy stalowcy mają rozegrać 14 kwietnia z Apatorem Toruń.

Jeśli natomiast chodzi o piłkarzy ręcznych, to w sobotę 10 lutego w Arenie Gorzów mają oni podjąć lidera Ligi Centralnej – drużynę Śląska Wrocław Handball.

