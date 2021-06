Strzelce Krajeńskie. Kradli paliwo z baków dużych pojazdów. Grozi im nawet 10 lat więzienia

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/3]

Policja ze Strzelec Krajeńskich zatrzymała trzech mężczyzn i kobietę podejrzanych o kradzież paliwa. Straty poszkodowanych sięgały kilku tysięcy złotych.





W ostatnim czasie policjanci ze Strzelec Krajeńskich przyjęli dwa zawiadomienia dotyczące kradzieży z włamaniem do maszyny budowlanej i pojazdu ciężarowego. Złodzieje po uszkodzeniu zabezpieczeń od zbiorników wypompowywali z nich całe paliwo. Poszkodowani właściciele ponosili spore straty, które sięgały kilku tysięcy złotych.



Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia na drodze niedaleko miejscowości Buszów. Z zaparkowanej ciężarówki wypompowano ponad 200 litrów paliwa.



Policjantom udało się ustalić, w którym miejscu sprawcy ukryli swój łup. 12 kanistrów wypełnionych olejem napędowym zostawili na polu w zbożu.



Kilkanaście godzin po przestępstwie sprawcy wrócili po paliwo. Widok policjantów zupełnie zaskoczył dwóch mężczyzn, którzy zostali zatrzymani na „gorącym uczynku”. Obaj trafili do policyjnej izby zatrzymań. Następnego dnia usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem.



Kryminalni zatrzymali również dwie inne osoby, które miały związek z tą i wcześniejszą kradzieżą z włamaniem do zbiornika z paliwem. Przy wcześniejszej kradzieży sprawcy wypompowali około 600 litrów oleju napędowego. Skradzione mienie wróciło już do właściciela.



Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



Wideo: „Przestępstwo było nietuzinkowe”. Osiem lat więzienia dla pomysłodawcy „skoku stulecia”



Źródło: TVN24/xnews



Czytaj także: Zielona Góra: 31-latek ukradł z firmy komputery o łącznej wartości... 140 tys. zł!