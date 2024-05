Święto kwitnących azalii 2024 w Iłowej! Tam koniecznie trzeba się wybrać!

Kasia Głowacka i Gosia Wodas z Bolesławca wybrały się do Iłowej na wycieczkę. - Zobaczyłyśmy pałac i jego ogrody, a dopełnieniem wyjazdu był udział w święcie kwitnących azalii w szkółce krzewów ozdobnych Pudełek - powiedziały nam. - To cudowne miejsce, w które warto przyjechać. Polecamy je każdemu. Oczywiście zapraszamy też w sierpniu do nas, na święto ceramiki w Bolesławcu i w każdej chwili do nowego muzeum ceramiki.