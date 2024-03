Tajemniczy tunel pod kościołem w Lubuskiem!? Badania georadarowe są zaskakujące

W kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince (gm. Trzebiel), z inicjatywy dr Anny Polak, przeprowadzono badania georadarowe. Ich celem jest weryfikacja opowieści mieszkańców o wejściu do tajemniczego obiektu, które znajdowało się w obecnej zakrystii. Prace przyniosły zaskakujące efekty i potwierdziły między innymi istnienie otworu pod posadzką. Aby sprawdzić, na co natrafiono i do czego on prowadzi, niezbędne są dalsze badania, dlatego kolejnym krokiem będzie wystąpienie o zgodę do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zdjęcie posadzki. Nad całością będą czuwać doświadczeni archeolodzy.