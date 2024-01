Tak kiedyś wyglądała główna droga Gorzowa: ulica Sikorskiego. Poznasz, w którym miejscu wykonano zdjęcia? [GALERIA]

Jesteście ciekawi, jak ul. Sikorskiego wyglądała przed laty? Wiemy to dzięki zdjęciom Elżbiety Intek. Przede wszystkim na jezdni było dużo mnie samochodów. Ulica nawet w godzinach szczytu nie była zakorkowana. Co jakiś czas główne skrzyżowanie przecinał jeszcze tramwaj. Nieco inny był też układ przejść dla pieszych. No i na dachach budynków zamontowane były wielkie neony, w tym olbrzymi i okrągły - reklamujący Stilon.