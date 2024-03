Tak wygląda nowa siedziba TVP3 w Gorzowie! Kiedy zaczną z niej nadawać?

Na pierwsze programy nadawane z nowej siedziby trzeba jednak będzie poczekać. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, do pierwszych przeprowadzek w TVP3 Gorzów, ma dojść w tym roku. Na początku przenieść się ma tu administracja. W przyszłym roku przeniosą się tu natomiast dziennikarze, operatorzy i inne osoby odpowiedzialne za produkcję programu. Będzie to jednak dopiero za… kilkanaście miesięcy.

Kiedy będzie sprzęt?

Dlaczego budynek stoi, a jeszcze nie nadają z niego programów? Wystrój pomieszczeń na studia telewizyjne – są dwa: większe i mniejsze (a jest jeszcze studio plenerowe!) – to jedno. Ośrodek trzeba jeszcze wyposażyć w nowy sprzęt. A na ten trzeba poczekać.

Z pytaniami o to, kiedy będzie można się go spodziewać i kiedy TVP3 zacznie nadawać z Piłsudskiego zwróciliśmy się do Telewizji Polskiej. Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi z centrali TVP, wrócimy do tematu.