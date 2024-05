Te miejsca w Żaganiu kiedyś były ładne. Teraz to obraz nędzy i rozpaczy! Prawdziwe miejsca wstydu!

Wybraliśmy ulicę Bracką w Żaganiu z 2013 roku oraz ul. Ratuszową 5 lat temu, czyli miejsca w ścisłym centrum Żagania. Ponad 10 lat temu może nie były najpiękniejszymi zakątkami Żagania, ale z pewnością nie raziły wyjątkową szpetotą. To na przykład odrapana ściana na dawnym sklepie Wzorcowym, którą przed laty litościwie przysłaniały handlowe budki. Podobnie wygląda ściana przy ul. Ratuszowej, którą mija każdy, kto zmierza do centrum miasta.

Paskudna ulica Bracka

Jeśli chodzi o ul. Bracką, w samym centrum miasta, tuż przy pl. Słowiańskim, to ludzie już zaczęli zapominać, jak wyglądał zadbany skwer na rogu Brackiej i Długiej. Teraz jest to zarośnięta dziura z wykopaliskami. Te miejsca nie należą do samorządu, ale mają duży wpływ na ścisłą starówkę, która dzięki nim wygląda paskudnie i nie zachęca turystów do odwiedzania Żagania.

Znacie więcej takich miejsc? Warto zwrócić na nie uwagę.