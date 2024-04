To będzie sobota z koszykówką. Zagrają aż 24 zespoły!

- To będzie impreza, która potrwa kilka godzin. Można przyjść w każdej chwili i pokibicować – mówi nam Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zaprasza on na Wiosenny Turniej Koszykówki 3x3. Odbędzie się on w sobotę 13 kwietnia w hali OSiR-u przy ul. Słowiańskiej. Początek o 10.00.