To nie może być prawda! Znów nie wysłuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego na PGE Narodowym

[b]W finale start wygrał jednak Australijczyk Jason Doyle, mistrz świata z 2017 roku. Bartosz Zmarzlik ambitnie go ścigał, ale nie udało mu się dopaść „kangura”.[/b] Polak finiszował drugi, po raz kolejny stanął na podium turnieju Grand Prix w Warszawie, przed rokiem był trzeci. W tym roku za plecami Doyle'a i Zmarzlika finiszowali Brytyjczyk Robert Lambert i Słowak Martin Vaculik

- Jeździć przy takich trybunach to jest coś niesamowitego, mega ciężko dla głowy, ale to wielki zaszczyt – mówił po zawodach Bartosz Zmarzlik do 50-tysięcznej publiczności. - Wielkie podziękowania dla was za to, że zrobiliście taką atmosferę. Jesteście cierpliwi, dziękuję bardzo za wsparcie.