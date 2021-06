TOP7 najczystszych jezior w Lubuskiem. W sześciu z nich woda jest "doskonała". A co z siódmym? NAJNOWSZY RAPORT

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Jak co roku Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Komisja Europejska przygotowały raport na temat czystości wód w europejskich kąpieliskach. Dopiero co został zaprezentowany. Jak wypadło w nim Lubuskie? Lepiej niż przed rokiem!





Gdzie wybrać się na wakacje? Nad lubuskie jeziora z superczystą wodą! Mamy takich sześć. A siódme dostało wyróżnienie. Prezentujemy najnowsze dane z raportu unijnej agencji!



Czyste jeziora 2021: pod lupą setki kąpielisk



Raport zawiera dane, które na pewno pomogą Wam zaplanować tegoroczne wakacje. Bo gdzie je spędzić, jak nie nad jeziorem z wodą, której jakość jest „excellent”? A właśnie taką notę dostało sześć lubuskich jezior. Dodatkowo w zestawieniu pojawiło się kąpielisko z wodą „good”, czyli dobrą (choć naszym skromnym zdaniem tak ocenione kąpielisko w niczym nie odstaje od tych najlepszych).



Warto dodać, że w całej Polsce pod lupę wzięto aż 602 akweny. Najwyższą notę dostały 133 kąpieliska. Warto dodać, że aż trzy jeziora z siedmiu pochwalonych w europejskim raporcie, znajdują się w pow. międzyrzeckim.





Które lubuskie jeziora zostały uznane za najczystsze?



W raporcie z oceną „excellent” znajduje się:





*jezioro Głębokie koło Międzyrzecza (uwaga: akwen od kilkunastu lat zmaga się z ubytkiem wody)

*jezioro Lubikowskie (gmina Przytoczna)

*jezioro Lipie w Długiem (niedaleko Strzelec Krajeńskich)

*jezioro Lgińsko (niedaleko Wschowy)

*jezioro Glibiel koło Łochowic (gm. Krosno Odrzańskie)

*oraz – to tegoroczna nowość! – jezioro Linie Duże (nazywane też jeziorem Liny) niedaleko Kargowej.



Na liście z notą „good” pojawiło się też jezioro Szarcz w Pszczewie. Jednak z czystym sumieniem zapewniamy, że woda jest tu tak samo czysta, jak w wymienionych wcześniej jeziorach.



W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich wymienionych w raporcie jezior.