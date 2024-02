Tu w Gorzowie pizza jest taka, że palce lizać! Oto TOP 9 najlepszych pizzerii w mieście!

Międzynarodowy Dzień Pizzy przypada 9 lutego

Pizza to jedno z najpopularniejszych i najbardziej lubianych dań na całym świecie. Ten okrągły kawałek ciasta (choć nie zawsze okrągły!) z dodatkami, sosem i serem podbił podniebienia nas wszystkich. Choć to danie wywodzi się z południa Europy, to tak naprawdę rozsławione zostało w Stanach Zjednoczonych przez włoskich emigrantów.

Ale co jeszcze powinniśmy wiedzieć o pizzy? Okazuje się, że... każdego dnia na świecie sprzedawanych jest około 13 milionów pizz!

Topową pizzą i najpopularniejszą jest margherita. Choć jest ona "wersją podstawową" dania to właśnie po tym, jak jest ona przygotowywana i jak ona smakuje, ocenia się kunszt i umiejętności każdego pizzer mana.