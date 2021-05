Udany początek sezonu Dominiki Podhajeckiej i ważny krok na etapie sportowego rozwoju

Konflikt w radzie powiatu świebodzińskiego. Czy radny Tomasz Możejko powinien stracić mandat?

Konflikt w radzie powiatu świebodzińskiego. Radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że Tomasz Możejko powinien ustąpić z funkcji. – Zeznał w sądzie, że jego miejscem życia i funkcjonowania jest Gorzów, a Świebodzin to jedynie jego centrum polityczne i adres zameldowania. Nijak ma się to do zapisów Kodeksu Wyborczego – uważa członek zarządu powiatu Michał Motowidełko. Większość radnych broni Możejki, on sam pozostawia sprawę bez komentarza.