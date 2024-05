UWAGA! Te rośliny odstraszają kleszcze i szerszenie. Zasadź je w swoim ogródku i na balkonie! (es)

Wiosna i lato to czas kiedy nie tylko za oknami robi się coraz to bardziej zielono, ale też moment, gdy na naszej drodze coraz częściej pojawiają się szerszenie, czy kleszcze. Wzbudzają one w nas strach, ale zamiast zamykać przed nimi okna, możemy skutecznie je odstraszyć.