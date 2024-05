W Dzień Matki ulicami Gorzowa przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny

- Ten marsz to promocja rodziny, której podstawą jest związek mężczyzny i kobiety. Chcemy promować te wartości, bo coraz częściej mówi się w Polsce o aborcji. My więc będziemy szli pod hasłem „Dzieci przyszłością Narodu” – mówi nam Magdalena Bartoszewicz, która zaangażowana jest w organizację Marszu dla Życia i Rodziny. Organizują go: parafia Pierwszych Męczenników Polski, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna oraz ruch Służba Życiu i Rodzinie.