W Kłodawie koło Gorzowa trwa wielka majówka. W programie cała masa atrakcji

Biegali wokół jeziora

Dużym zainteresowaniem cieszył się bieg. Zorganizowano go już po raz 13. Uczestnicy mieli do pokonania trasę wytyczoną wokół jeziora kłodawskiego. Chętnych podzielono na cztery kategorie wiekowe. Do pokonania było około 5 km po malowniczej trasie. - Nie sposób, żeby na naszej sztandarowej imprezie zabrakło biegu. 65 proc. powierzchni gminy to lasy 21 pięknych jezior - mówi Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa. Majówki w Kłodawie organizowane są od 2008 r. Organizatorzy podkreślają, że głównym założeniem imprezy jest to, aby każdy niezależnie od wieku znalazł tu coś dla siebie.