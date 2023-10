W Międzyrzeczu mężczyzna postawił na nogi służby, bo pokłócił się z kobietą. Sprawa trafiła do sądu

Wszystko zaczęło się od pozornie rutynowej sytuacji, kiedy mężczyzna próbował dostać się do domu swojej znajomej. W momencie, gdy kobieta odmówiła mu otworzenia drzwi i poprosiła, aby ten oddalił się, ponieważ nie chce mieć z nim kontaktu, zdecydował się wezwać służby ratunkowe. Sugerował, że istnieje nagły i poważny problem wymagający pilnej interwencji.

Nie było zagrożenia

Funkcjonariusze, straży pożarnej oraz policji, którzy szybko przybyli na miejsce, musieli stawić czoło niecodziennej sytuacji. Zamiast sytuacji zagrożenia życia, zastali jedynie mężczyznę czekającego przed drzwiami. Kobieta, właścicielka domu, nie otworzyła drzwi, ponieważ nie chciała mieć z nim kontaktu, o czym go poinformowała - relacjonuje młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Sprawę skierowano do sądu

Bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych to poważna sprawa, która może prowadzić do opóźnień w reakcji na rzeczywiste zagrożenia oraz generować koszty dla społeczeństwa. Dlatego policja skierowała tę sprawę do sądu, a mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć za swoje działanie przed sądem.