Wiarygodni wobec Ukrainy, zdecydowani wobec Łukaszenki. Siła polskiej dyplomacji. Marcin Przydacz o polityce wschodniej

W zeszłą sobotę minęła trzydziesta rocznica nawiązania stosunków polsko-ukraińskich. Jan Rokita w „Dzienniku Polskim” zacytował niedawno badania ukraińskie, według których politykiem światowym, do którego Ukraińcy mają największe zaufanie, jest Andrzej Duda. Co się zmieniło w stosunkach między naszymi państwami w ciągu ostatnich lat?

Te cytowane przez Jana Rokitę badania to wymierny skutek polskiej polityki wschodniej ostatnich lat. Jeśliby przeprowadzić tego typu badania dziesięć, dwadzieścia lat temu, to Ukraińcy odwoływali się do zupełnie innych sentymentów. Polityka wschodnia Polski, ale też przekonywanie do aktywniejszej polityki wschodniej innych partnerów europejskich, spowodowała zmiany społeczne i zmianę mentalnościową. Ukraińcy odnajdują się raczej w cywilizacji zachodniej aniżeli wschodniej. Ich wybór przynależności do świata Zachodu dokonuje się codziennie. Poprzez decyzje o przyjeździe do Polski, pracy, studiowaniu tutaj… Decyzja o wprowadzeniu ruchu bezwizowego, otwarciu granic dla Ukraińców ma swój wymierny skutek, ale ważne jest też wsparcie, które Polska udziela Ukrainie dyplomatycznie czy politycznie. To wszystko przekłada się na pozytywny wizerunek. Istotne jest to, że Polska jest wiarygodnym partnerem dla Ukraińców. Proszę zauważyć, że Andrzej Duda w tych badaniach wyprzedza znacząco kanclerz Merkel, nie mówiąc już o prezydencie Francji czy innych zachodnioeuropejskich politykach. To powinno być odnotowane przez część polskiej opozycji, która jak mantrę powtarza, że brak jest jakiejkolwiek polityki wschodniej, że ona jest nieskuteczna, nieaktywna. To badanie zadaje fałsz tego typu komentarzom. Ukraińcy chcą być coraz bliżej Polski. Także i Białorusini chcą być coraz bliżej świata zachodniego, chcą żyć w normalnym, demokratycznym państwie i dali temu wyraz. Także i Mołdawia, trzeci z ważnych partnerów na wschód od nas, dokonała wyboru prozachodniego.