Wielka awaria Facebooka, Messengera i Instagrama. Nikt nie może się zalogować. Co się stało?

Aktualizacja godz. 17.30:

Przed godz. 17.30 internauci zaczęli informować, że Facebook, Messenger i Instagram "wracają do żywych". Nadal jednak nie wiadomo, co spowodowało tak dużą awarię, bowiem META nie odniosło się do całego zdarzenia.

Facebook, Messenger oraz Instagram przestały działać we wtorek, 5 marca przed godziną 16.30 - serwis Downdetector wyświetlał informację o ponad 140 tys. zgłoszeń dotyczących awarii.

Aplikacje internetowe poinformowały w komunikacie swoich użytkowników, że ich sesja wygasła i od tamtej pory nikt nie może się zalogować. Po próbie wprowadzenia poprawnego loginu oraz hasła wyświetla się komunikat: "Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. Nie pamiętasz hasła?" i nic dalej się nie dzieje. Nie próbujcie zmieniać hasła, to nic nie daje.

Nie można się zalogować na Facebooka, Messengera, Instagrama.

META odniosła się do awarii jedynie krótkim komunikatem:

Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can. (Przepraszamy, coś poszło nie tak. Pracujemy nad tym i naprawimy to tak szybko, jak to możliwe).