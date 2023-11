Wiktor Jasiński przechodzi z Gorzowa do Ostrowa. Będzie jeździł w I lidze

Wierzą, że wróci mocniejszy

- Jesteśmy przekonani, że jest to dobry krok, który pozytywnie wpłynie na rozwój jego żużlowej kariery. Regularne starty to w tej chwili priorytet dla Wiktora. Wierzę, że wróci do nas mocniejszy. To bardzo utalentowany i bardzo perspektywiczny żużlowiec – mówi Waldemar Sadowski, prezes Stali Gorzów.