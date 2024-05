Woda jak marzenie! Gdzie? W czystym, lubuskim jeziorze. Ludzie już w nim pływają!

Idealne miejsce na szybki wypad

Szukacie wspaniałego miejsca na rodzinny wypad w weekend albo ciepłe popołudnie? Polecamy wyprawę do Pszczewa. Nie dość, że miejscowość ta leży mniej więcej pośrodku lubuskiego, to jeszcze może się pochwalić jedną z najpiękniejszych plaż w Lubuskiem: długą, szeroką, ze znakomitą infrastrukturą (toalety, umywalki, prysznice, strefa gastro), superczystą wodą i... palmą!

Prawdziwą palmą, która na zimę jest otulana, by nie zmarzła.