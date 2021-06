Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Wystawa psów w Kargowej. Takie piękne psiaki czarowały widzów swoimi wdziękami. Zobaczcie!

W niedzielę 30 maja w Kargowej odbyła się Krajowa Wystawa Psów 9. Grupy FCI oraz pierwsza w Polsce Wystawa Psów Rasy Chihuahua. Impreza odbyła się na stadionie miejskim, a od psich piękności nie sposób było oderwać wzrok!



Chociaż w nazwie wystaw pojawia się "krajowa" to można śmiało rzec, że było to wydarzenie międzynarodowe. Na wystawie pojawiły się psiaki z Niemiec, Czech, Holandii, jeden nawet ze Stanów Zjednoczonych. W ramach Krajowej Wystawy pojawiło się siedem klas wystawowych: od młodszych szczeniąt po weteranów. Zwieńczeniem wystawy było wyróżnienie i nagrodzenie psiaków w kategoriach: Najpiękniejsze Młodsze Szczenię, Najpiękniejsze Szczenię, Najpiękniejszy Junior, Najpiękniejszy Weteran, Najlepsza Para, Najlepsza Grupa Hodowlana, Najpiękniejszy Pies Oddziału Zielona Góra oraz Najpiękniejszy Pies Wystawy (Best In Show).



Zobaczcie zdjęcia tych przepięknych pupili!



