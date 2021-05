Poznaj najmądrzejsze rasy psów. Te czworonogi szybko się uczą się, są wierne i kochają ludzi! Są idealne! S.

Zobacz galerię (12 zdjęć) Border collie należy do grupy psów pasterskich i zaganiających. Pochodzenie: Irlandia, Szkocja, Wielka Brytania, Walia, Anglia. Border collie uważany jest za psa inteligentnego, energicznego i bystrego. Jest czujny, posłuszny i nieustępliwy. pixabay.com Zobacz galerię (12 zdjęć)

Rasy psów, które zasługują na miano najmądrzejszych to te, które m.in. są wierne. Okazuje się, że właśnie ta cecha jest silnie powiązana z inteligencją pupili. Najmądrzejsze rasy psów, według ekspertów to te, które bardzo szybko się uczą, wykonują komendy i czują ogromną więź ze swoim panem. Jeśli poszukujesz dla siebie takiego towarzysza na czterech łapach, to koniecznie zapoznaj się z tym artykułem. Powstał on na podstawie przeprowadzonych badań przez zespół badaczy i naukowców. Stanley Coren i dwunastu innych ekspertów i naukowców stworzyło taki właśnie ranking.