Zaskakujący transfer z IV ligi do klasy A. Marcin Iwan zagra w Victorii Szczaniec! Co słychać w innych lubuskich klubach?

Trwa gorący okres w naszym lokalnym futbolu. Lubuskie kluby niemal codziennie informują o pozyskaniu nowego piłkarza, przedłużeniu kontraktu czy zmianie na stanowisku trenera. Bohaterem najbardziej zaskakującego transferu ostatnich dni był Marcin Iwan, który przeszedł z klubu IV-ligowego do A-klasowego. Co ciekawego wydarzyło się w naszych drużynach z III ligi, IV ligi, klasy okręgowej? Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć! >>>>>

Szymon Kozica