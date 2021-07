Zawodnicy z Gorzowa z pierwszymi nominacjami olimpijskimi. Takich sportowców z tego miasta będzie pięcioro

Uroczystość ta odbyła się w sobotę w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, gdzie Michałkiewicz i Boruch do poniedziałku przygotowywały się do igrzysk. Ta pierwsza w Japonii popłynie w konkurencji czwórka bez sterniczki, za to ta druga jest rezerwową, przewidzianą do występu w konkurencji czwórka podwójna. Obydwie załogi mają szanse medalowe na IO.

W Wałczu do 14 lipca trenuje też Głazunow, który wystartuje w Tokio w jedynce i dwójce. Jemu także, podobnie zresztą jak jego trenerowi Zacharze w sobotę wręczono olimpijskie nominacje. I tak jak klubowe koleżanki Głazunowa, tak i on ma szansę na medal.

16 lipca w Warszawie nominację odbierze Puławska, która od 27 czerwca we włoskiej Sabaudii szykuje się do startu na igrzyskach. Puławska popłynie w dwóch konkurencjach, w dwójce i czwórce. W obydwu z wieloletnią kajakarką AZS-u AWF-u Gorzów Karoliną Nają, aktualnie reprezentującą Posnanię Poznań.