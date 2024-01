Zimna woda zdrowia doda! A tym razem z wielkim "siema" dla Jurka Owsiaka od żagańskich Morsów!

Każdy może dołączyć do Morsów

Grupa liczy ok. 30 osób z rejonu Żagania i Żar. - Warto morsować dla zdrowia, z grupą przyjaciół - zawsze przekonuje Wiesław Marszałek, szef Morsów. - Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń wiekowych.

Trzeba jednak się do tego przygotować i nie przesadzać z czasem spędzanym w lodowatej wodzie.

Morsy mają swój profil na Facebooku, na której można się z nimi skontaktować. Dołączyć do grupy może każdy chętny, jeżeli nie ma poważnych schorzeń układu krążenia lub skóry. Warto przed podjęciem decyzji skontaktować się z lekarzem i sprawdzić swój stan zdrowia.