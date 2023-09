Zmagacie się z otyłością? To musicie tu być. W Starym Polichnie będzie zlot specjalnie dla Was

Co to właściwie jest bariatria? To dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem nadwagi, a zwłaszcza otyłości (i to także metodami chirurgicznymi). Otyłość to bowiem jedna z największych epidemii XXI wieku.

Bariatria ma kilkudziesięcioletnią historię. Zrodziła się w połowie XX wieku, gdy zaobserwowano, że chorzy po resekcjach jelita i żołądka tracą masę ciała. Dziś stosuje się ją coraz częściej. W Polsce rocznie wykonuje się już kilka tysięcy zabiegów bariatrycznych. Pacjentów jest zatem coraz więcej.