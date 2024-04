18 maja Hawelańska i Wełniany Rynek mają być gotowe. To za miesiąc. Zdążą?

Za miesiąc koniec inwestycji?

Termin zakończenia inwestycji to 18 maja 2024. Do tej daty pozostał miesiąc. W czwartek 18 kwietnia wybraliśmy się więc, by sprawdzić, co jeszcze jest do wykonania.

Gdy na placu przebudowy byliśmy przed południem, robotnicy uwijali się przy łuku Wełnianego Rynku. Są ułożone krawężniki, jest ułożony chodnik. Do wyłożenia kostką zostało jeszcze około mniej niż sto metrów ulicy.