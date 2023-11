185 lamp pójdzie do wymiany. Na tej ulicy w Gorzowie będzie jaśniej

Lampy mają zostać wymienione nie tylko wzdłuż całego około 2,5-kilometrowego odcinka ulicy, ale także na rondzie Szczecińskim i rondzie Słowiańskim. Na oferty potencjalnych wykonawców miasto czeka do 14 listopada. Czas na wymianę lamp to dwa miesiące.

Lampy oświetlą drogę do Areny Gorzów

Wymiana lamp nie będzie jedyną zmianą, jaka zachodzi na Słowiańskiej. U zbiegu tej ulicy z ul. Fredry budowane jest rondo. Zmieniona zostanie też organizacja ruchu na wysokości hali sportowej, basenów oraz lodowiska Słowianki. Aby dojechać do któregoś z tych obiektów, po zjechaniu ul. Slowiańską od strony ronda Szczecińskiego trzeba będzie dojechać do nowego ronda. Wcześniejszy zjazd w stronę Słowianki dla zjeżdżających w dół Słowiańskiej będzie bowiem zlikwidowany.

Zmiana organizacji ruchu związana jest z oddaniem do użytku Areny Gorzów. Ma to nastąpić w drugi weekend grudnia.

