34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu zaprasza w swoje szeregi. Ile może zarobić żołnierz?

34 BKPanc. kieruje swoją ofertę przede wszystkim do oficerów i podoficerów rezerwy, którzy z różnych względów zmuszeni byli zakończyć służbę wojskową, a którzy chcieliby powrócić do służby jako żołnierze zawodowi oraz do szeregowych. Ukończyli szkolenie podstawowe w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (lub służbę przygotowawczą) i są zainteresowani kontynuacją służby w ramach szkolenia specjalistycznego lub powołaniem do zawodowej służby wojskowej.