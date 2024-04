W Międzyzdrojach rośnie wielki aquapark! Tam lubimy jeździć na wakacje!

Będzie też kino

Oprócz tej standardowej oferty, goście mogą liczyć na atrakcje: dwupoziomową strefę gier Game Port, pole do minigolfa, miejsce na grilla, ognisko i przestrzeń do rozstawienia eventowej hali namiotowej, stanowiska do turniejów gamingowych, prywatny food truck market czy prywatną plażę, na której może bawić się łącznie 400 osób (możliwe jest również zorganizowanie piana party). W skład kompleksu wchodzą także strefy zielone, w tym patio na 500 osób czy kino letnie. Obiekt współpracuje z oddalonym o 10 minut stadionem miejskim, doskonałym do przeprowadzenia integracji sportowych nawet dla tysiąca osób.