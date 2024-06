4 czerwca 1989? To była radość, to była euforia! Gorzów wspomina wybory sprzed 35 lat

- To było święto, które należy pamiętać tak jak 11 listopada. Datą 4 czerwca 1989 roku my w zasadzie zamknęliśmy II wojnę światową, a PRL zaczął zmierzać w kierunku państwa demokratycznego – mówiła nam w poniedziałek 3 czerwca Grażyna Pytlak, jedna z gorzowskich działaczek opozycyjnych przez ‘89. Wraz ze swoją siostrą – Mirosławą Kędziorą oraz Obywatelami GW 66-400, Akcją Demokracją czy działaczami Polski 2050 współorganizuje we wtorek 4 czerwca wiec z okazji 35. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej. Rozpocznie się on o 16.00 na Starym Rynku. - Każdy może na niego przyjść – mówi Grażyna Pytlak.

To się odwróciło jak w klepsydrze

- Ja byłam we władzach Solidarności, które zmierzały do wolnych wyborów i były motorem tych przemian. Do ostatniej chwili nie byliśmy pewni tego wyboru. Mieliśmy tylko ulotki. Nie mieliśmy zadomowionej siły politycznej. Ona była w sumieniach, w sercach, ale nie w instytucjach – mówi Grażyna Pytlak.

- Dla mnie to, że w 99 procentach wybory do senatu wygrała Solidarność, to był wstrząs emocjonalny. Tak samo z miejscami uzgodnionymi w sejmie. To była radość. To była euforia. Nie dowierzałam naszym sukcesom. Uwierzyłam po drugiej turze. To był szok powiązany z niedowierzaniem i radością. Trudno powtórzyć te emocje. To się wszystko odmieniło jak w klepsydrze – dodaje gorzowianka.