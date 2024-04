400 tys. zł dla Falubazu Zielona Góra na promocję regionu w derbach Ziemi Lubuskiej

- Większość z nas zauważyła, jak bardzo brakowało tego wydarzenia. To ogromna, spektakularna impreza o bardzo pozytywnym ładunku emocjonalnym - Marcin Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego. - Cieszę się, że kibice znów będą mogli przeżywać to piękne wydarzenie. Falubaz ma potężny dorobek. To jeden z naszych lubuskich skarbów, o które chcemy dbać, którym chcemy się chwalić.