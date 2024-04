Ireneusz Krosny, znany jako mim, przemówił i do tego zagrał przepełniony bluesem koncert. Nowy projekt uznanego artysty okazał się hitem Jarosław Wnorowski

„Ireneusz Krosny Trio” to nowy projekt artysty, przepełniony muzyką bluesową. Premiera cyklu odbyła się zaledwie kilka dni temu w Warszawie, zaś Zielona Góra była drugim miastem, gdzie muzycy wspólnie zagrali. Komikowi towarzyszyli: Maciej Kitajewski oraz Przemek Borowiecki (perkusja). Jarosław Wnorowski Zobacz galerię (44 zdjęcia)

W niedzielne popołudnie (28.04), w Zielonogórskim Ośrodku Kultury (Hydrozagadka), odbył się niecodzienny koncert zespołu Ireneusz Krosny Trio. Znany mim, nie dość, że dał się poznać w nowej roli - muzyka grającego jazz na instrumencie klawiszowym, to jeszcze ... przemówił i fantastycznie sprawdzał się w roli, hmm, no właśnie kogo, konferansjera, moderatora czy po prostu spełnionego życiowo i zawodowo człowieka, któremu życie nie raz dało w kość. To także spowiedź artysty, który po studiach od razu (prawdopodobnie) - "uda się na emeryturę". Powiem szczerze, kto nie był niech żałuje!