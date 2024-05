77-letniej Lubuszance skradziono kule ortopedyczne, kiedy robiła zakupy. Kobieta ma problemy z poruszaniem się

- Po zrobieniu zakupów, kiedy odstawiła wózek, zobaczyła, że nie ma kul, które na co dzień umożliwiają jej przemieszczanie się i funkcjonowanie. Wystraszona kobieta poprosiła o pomoc kasjerki, które zgłosiły interwencję. Na miejsce przyjechał patrol policji starszy sierżant Karol Kozak i posterunkowy Natalia Kanyi Maina z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Policjanci przejrzeli zapis z monitoringu sklepu i ustalili dane oraz adres zamieszania mężczyzny widocznego na nagraniu w trakcie kradzieży - mówi sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko z KPP w Żaganiu.

Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres gdzie zastali mężczyznę, który dobrowolnie oddał to, co nie należało do niego. Po wykonaniu czynności z 50-latkiem policjanci udali się do miejsca zamieszkania seniorki.