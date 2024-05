Kłodawska Majówka ściągnęła tłumy. Ludzie bawili się przy Łobuzach i Stachurskim

Jedną z tegorocznych gwiazd był zespół Łobuzy. Choć szerokiej publiczności znani są głównie z jednego utworu "Ona czuje we mnie piniądz", to pod kłodawską sceną nie zabrakło fanów (głównie fanek), które znały słowa wszystkich ich utworów. Co więcej, najbardziej wierne fanki przy kilku utworach zostały zaproszone na scenę.