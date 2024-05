8 obywateli Syrii, Afganistanu i Indii próbowało nielegalnie przekroczyć granicę. W okolicach Gubina zatrzymali ich funkcjonariusze SG

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim z placówek w Tuplicach oraz Zielonej Góry-Babimoście w powiecie żarskim oraz krośnieńskim zatrzymali w pobliżu polsko-niemieckiej granicy trzy samochody osobowe.

Kierowcami pojazdów byli 27, 30 i 50-letni obywatele Ukrainy, którzy jadąc do Niemiec zamierzali pomóc ośmiu cudzoziemcom (czterem Syryjczykom, trzem Afgańczykom oraz Hindusowi) w nielegalnym przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy.

- Migranci nie posiadali dokumentów potwierdzających legalność pobytu w Polsce — por. SG Paweł Biskupik, rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Zatrzymano ich za usiłowanie przekroczenia polsko-niemieckiej granicy bez wymaganych dokumentów.

Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze 8 lub 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Do czasu wydania decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu, mężczyźni zostali objęci dozorem Straży Granicznej.