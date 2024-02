800 plus. Niektórzy rodzice powinni złożyć dwa wnioski. Warto o tym wiedzieć

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy rodzice bądź opiekunowi powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Te terminy warto znać

Wniosek o wypłatę 800 plus warto złożyć do 30 kwietnia. Wtedy pieniądze zostaną przekazane do końca czerwca. Nie będzie więc przerw w pobieraniu świadczenia.

- Jeśli wniosek wpłynie w maju, świadczenie zostanie przekazane najpóźniej do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca a jeśli w czerwcu, to pieniądze trafią na konto do 31 sierpnia - także z wyrównaniem od czerwca – wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto musi złożyć dwa wnioski?

W związku z tym, że wysokość świadczenia zmieni się od 1 czerwca, rodzice dzieci urodzonych do 31 maja tego roku, powinni złożyć dwa wnioski. Pierwszy wypłatę 500 plus jeszcze w bieżącym okresie świadczeniowym (o ile do tej pory tego nie zrobili) i drugi o wypłatę 800 plus na kolejne 12 miesięcy.