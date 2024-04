Wiekowa elektrownia wodna w Gubinie już po modernizacji. Będzie mogła działać przez kolejne lata!

Elektrownia wodna w Gubinie jest jedną z najstarszych działających elektrowni przepływowych w Polsce. Instalacja niedawno przeszła modernizację. To ważne, ponieważ poprzednią modernizację gubińska elektrownia przechodziła w 1974 roku!

Polegała ona na wymianie trzech turbin, co zapewni jej bezawaryjną pracę przez co najmniej 40 lat. Dzięki przeprowadzonym pracom elektrownia może teraz produkować dla Gubina i okolic o 10 procent energii elektrycznej więcej niż przed remontem. Jej obecna moc to 1,26 MW. Elementy najstarszej z wymienionych turbin zostały wyeksponowane jako zabytek przed budynkiem elektrowni.