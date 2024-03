Akademia w Gorzowie ma 800 tys. zł na pielęgniarstwo. Wniosek na kierunek prawo już złożony

- Przede wszystkim zostaną przeznaczone na to, by wzmocnić kadrę, którą mamy w rozwoju badawczym. Jednym z zadań na wydziale nauk o zdrowiu jest uzyskanie pozytywnej, przynajmniej B+, ewaluacji na naukach medycznych. Kadra zatrudniona na pielęgniarstwie jest czołową kadrą i to ich będziemy wspomagać. Oczywiście pieniądze pójdą też na realizację procesu dydaktycznego – mówiła po podpisaniu umowy Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża.