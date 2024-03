Budynek akademii powstał w... półtora miesiąca. Gorzów dorzuca 2 mln zł na Centrum Symulacji Medycznej

Przy Akademii im. Jakuba z Paradyża od lutego powstaje dydaktyczna część Centrum Symulacji Medycznej. Ma być gotowe w maju. Miasto wsparło właśnie uczelnię 2 mln zł.

- Cieszę się, że możemy dołożyć małą cegiełkę do rozwoju uczelni i do tego, że otwiera się ona na nowe kierunki – mówił we wtorek 12 marca prezydent Jacek Wójcicki. Przed południem podpisał on umowę na wsparcie Akademii im. Jakuba z Paradyża kwotą 2 mln zł. Pieniądze pójdą na powstające już Centrum Symulacji Medycznej.

- Ta cegiełka to dla nas potężny kamień, który będzie podtrzymywał budynek i tworzył fundamenty bazy kierunków medycznych – odpowiadała na słowa prezydenta Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor akademii. Umowę na wsparcie finansowe podpisali prezydent Jacek Wójcicki i rektor Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Łukasz Kulczyński/Urząd Miasta w Gorzowie

Na uczelni będzie "szpital" do nauki

Centrum Symulacji Medycznej powstaje w kompleksie przy ul. Chopina. Będzie się mieścić w dwóch obiektach. W budynku nr 8 – sąsiaduje on z uczelnianą biblioteką - będzie „szpital”, czyli miejsce do zajęć praktycznych. Z kolei od strony ul. Szymanowskiego będzie budynek m.in. na prowadzenie wykładów.

Ten ostatni obiekt powstaje w ekspresowym tempie. Roboty zaczęły się półtora miesiąca temu, a budynek… już stoi. Jest on bowiem budowany z gotowych modułów. - Zakończenie budowy planowane jest na drugą połowę maja, natomiast uroczyste oddanie do użytku będzie w czerwcu – mówi rektor Skorupska-Raczyńska. Od 1 października w nowym budynku będą zajęcia m.in. dla kierunku analityka medyczna, który ma zostać uruchomiony wraz z nowym rokiem akademickim. Dodajmy, że na uczelni jest też kierunek pielęgniarstwo czy ratownictwo medyczne.

Na co pójdą miliony?

Budynek z modułów ma kosztować około 14 mln zł. Pieniądze z miasta mają pójść na jego wyposażenie internetowo-informatyczne.

- Dzisiaj potrzebne są duże ekrany, by pokazywać symulację zabiegów, operacji – mówił we wtorek Roman Gawroniak, kanclerz uczelni.

Akademia codziennie też wygląda w internecie konkursów na pozyskanie unijnych pieniędzy na sam „szpital”. Na przebudowę poniemieckiego budynku (przy Chopina były kiedyś koszary) potrzeba będzie około 20 mln zł, a na wyposażenie – dodatkowo jeszcze 10 mln -15 mln zł. Od momentu rozpoczęcia budowy potrzeba będzie około 1,5 roku na wszystkie prace. W „szpitalu” ma być „izba przyjęć”, „porodówka”, czy „sala operacyjna”. Dokumenty związane z przebudową już są. Uczelnia czeka już tylko na pieniądze.

Ma być kierunek lekarski

- Staramy się nadążyć za rozwojem miasta, dlatego reagujemy bardzo szybko na potrzeby miasta. Jedną z potrzeb było kształcenie medyczne, które rozwija się ono bardzo intensywnie. To jednak kształcenie bardzo kosztowne. Wymaga specjalistycznej bazy, a nam zależy, by to była baza na najwyższym poziomie, służąca co najmniej przez kilkanaście lat – mówiła we wtorek rektor AJP.

- Ambitnie planujemy dojść do takiego poziomu, abyśmy w ciągu nadchodzącej kadencji władz na uczelni mogli aplikować o kierunek lekarski – dodawała Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Stawianie budynku z modułów – podkreślmy: tak właśnie powstaje jedna z części Centrum Symulacji Medycznej, to nowatorskie rozwiązanie, jeśli chodzi o inwestycje na terenie Gorzowie. Z uwagą przyglądają mu się władze miasta.

- To technologia przyszłości. Przy budowie nowych obiektów to bardzo ciekawe rozwiązanie – mówił nam przy okazji podpisywania umowy z AJP prezydent miasta. - W Gorzowie w ten sposób mogłyby powstawać kolejne internaty dla szkół – dodawał.

Pieniądze z miasta zostaną przekazane w dwóch transzach – w kwietniu i we wrześniu. 2 mln zł to już drugie w tym roku finansowe wsparcie uczelni. Przypomnijmy, że 22 lutego AJP dostała 500 mln zł na rozwój naukowy. Czytaj również:

