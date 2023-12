Akademiczki będą broniły we Francji siedmiopunktowej zaliczki z Gorzowa

Zgodnie z oczekiwaniami fachowców, pierwszy polsko-francuskim pojedynek w hali przy ul. Chopina był niezwykle zaciętym widowiskiem. Inicjatywa przez większą część spotkania należała do gospodyń, lecz ostatecznie zdołały wypracować tylko 7-punktową zaliczkę (74:67). Dużo to, czy mało? Do kolejnej rundy awansuje zespół, który uzyska lepszy bilans w dwumeczu.

Gorzowska ekipa wyleciała do Francji we wtorek (19 grudnia) - z Poznania do Nantes, z przesiadką W Paryżu. Środowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00. Będzie je można obejrzeć bez żadnych opłat na kanale Youtube.com. Akademiczki zapowiadają, że dadzą z siebie wszystko, by w 1/8 finału zagrać z lepszym z pary Galatasaray Cagdas Factoring - MB Zagłębiem Sosnowiec. Pierwszy mecz tych drużyn w Sosnowcu zakończył się remisem 90:90, rewanż w środę (19 grudnia) o godz. 15.00 w stolicy Turcji.