To było otwarcie! To były emocje! To było zwycięstwo gorzowianek!

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. – KGHM BC POLKOWICE 93:89

Widzowie byli zachwyceni

– Byliśmy pierwszy raz w życiu na meczu koszykówki. Ale po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy, po tych emocjach, które przeżyliśmy, będziemy tutaj wracać. Na pewno! – usłyszeliśmy chwilę po ostatniej syrenie od starszego małżeństwa, opuszczającego Arenę Gorzów.

W tym meczu, a raczej historycznym dla Gorzowa wydarzeniu było wszystko, co być powinno: kapitalna oprawa, nie wyłączając żywego ognia i armatki, strzelającej do kibiców… prezentami. Prawie pełna widownia. Ciepłe przemówienie prezydenta miasta Jacka Wójcickiego. I wreszcie świetny pojedynek drużyn, zajmujących dwie czołowe pozycje w ekstraklasie. Jak doszło do tego, że w tak uroczystym dla gospodyń dniu wicemistrzynie Polski z Polkowic straciły miano niepokonanych w lidze?