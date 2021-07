Ależ to był ślub! Panna młoda w wojskowych trepach. On ze świetlikiem na czole. Gdzie? W bunkrach MRU!

Gosia go rozpieszczała…

A Gosia rozpieszczała swego przyszłego na różne sposoby. - Obiadki były, ciasteczka – mówi Pani Młoda. – Aż w końcu mi się oświadczył. I to gdzie. W bunkrach!

Ślub w bunkrach MRU

Bo bunkry to ich pasja. Kiedy tylko Sebastian zaczyna mówić o bunkrach, to buzia mu się nie zamyka. Tą swoją pasją zaraził też Małgorzatę. – Nie ma opcji, abyśmy przynajmniej raz na tydzień na bunkrach nie byli – mówi Małgosia. - Kochamy to miejsce i kiedy zapadła decyzja o ślubie, to nie wyobrażaliśmy sobie, aby założyć sobie obrączki gdziekolwiek indziej, niż w bunkrach MRU. W Pniewie. Kochamy te podziemia.

