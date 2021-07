Amerykańska koszykarka Stephanie Jones zagra w zespole Polskiej Strefy Inwestycyjnej Enei Gorzów

- Wybrałam grę dla Gorzowa, bo to świetny zespół, w którym będę miała okazję po raz pierwszy w swojej karierze zagrać w EuroCup, co nie ukrywam było jednym z moich celów na drugi sezon w Europie – powiedziała Stephanie Jones dla serwisu azsajpgorzow.pl. - AZS buduje mocny zespół, który chce grać w polskiej lidze o medale i to też zadecydowało, że wybrałem ofertę gry w Gorzowie.

Absolwentka University of Maryland z licznymi wyróżnieniami

Grająca na pozycji silnej skrzydłowej Stephanie Jones w ostatnim sezonie EBLK zdobywała średnio 19,5 pkt. na mecz i miała ponad osiem zbiórek na spotkanie. W tym sezonie WNBA w barwach Connecticut Sun zagrała do tej pory w 11 meczach, a na swojej pozycji rywalizuje z siostrą Brionną Jones, czy Jonquel Jones i Alyssa Thomas. Nowa koszykarka gorzowskiej drużyny jest absolwentką University of Maryland, gdzie w NCAA, grając w prestiżowej konferencji Big 10, zdobyła liczne wyróżnienia, mając w kolekcji wybór do najlepszej piątki turnieju finałowego, czy wybór przez trenerów NCAA do All-Big Ten Honorable Mention.