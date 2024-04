Siatkarska Plus Liga w Gorzowie tylko w marzeniach? Cuprum Lubin dementuje zapowiedź prezydenta Jacka Wójcickiego

– Źle się stało, że Gorzów w połowie drogi ogłosił tak jednoznaczną zapowiedź. Jest w tej sprawie tylko list intencyjny, ale nie ma żadnej końcowej, wiążącej umowy. Dla nas priorytetem jest pozostawienie drużyny w Lubinie. Przed nowym sezonem, w którym Plus Ligę będą musiały opuścić aż trzy zespoły, chcemy mieć jednak stosowne gwarancje od władz naszego miasta o kontynuacji współpracy. I te rozmowy, wcale nie łatwe, trwają. Nie potrafię powiedzieć, kiedy się zakończą i jaki przyniosą efekt. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, to w grę będzie wchodził tylko, że się tak wyrażę, transfer geograficzny. Czyli zmiana miejsca rozgrywania spotkań przez naszą drużynę, ale z zachowaniem jego dotychczasowej nazwy i struktur klubu. Nie przewidujemy sprzedaży naszej licencji na grę w Plus Lidze ani fuzji Cuprum Lubin S. A. z jakimkolwiek innym podmiotem.