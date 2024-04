Archiwalne zdjęcia Żar autorstwa Czesława Łuniewicza. Tak wyglądało miasto kilkadziesiąt lat temu

Jak wyglądały Żary kilkadziesiąt lat temu? Możemy to sprawdzić oglądając zdjęcia autorstwa Czesława Łuniewicza. Znany, lubuski fotograf odwiedzał miasta w całym województwie przez całe dziesięciolecia. Fotografował ulice, mieszkańców, jeździł do miejscowych zakładów. W ten sposób zgromadził ogromny zbiór fotografii, które po jego śmierci trafiły do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Archiwum regularnie publikuje zdjęcia ze zbiorów Cz. Łuniewicza, a jest co pokazywać.