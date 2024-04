Międzynarodowy Dzień Tańca w Żaganiu! Oni roztańczyli miasto!

Międzynarodowy Dzień Tańca świętowaliśmy w Żaganiu we wtorek, 30 kwietnia, na placu Słowiańskim. W ten sposób taniec wraca co roku do korzeni, czyli na ulicę, do ludzi. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest żagański trener i choreograf Artur Niezgoda, który wychował już tysiące młodszych i starszych tancerzy, do których zalicza się również jego córka, Sandra Niezgoda-Mazur - trenerka i choreografka.